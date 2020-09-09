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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Sörloth gibisi bulunmaz

Sörloth gibisi bulunmaz

Leipzig’in hocası Nagelsmann: Dünyada Sörloth gibi 50 tane forvet yok.

'un yanı sıra Norveç 'nda da coşan ile birçok Avrupa devi ilgileniyor. Alman ekibi Leipzig'in bir süredir kadrosuna katmak istediği oyuncuya bu kez ve takımları talip olurken, Dortmund taraftarları ise sosyal medyadan, "Haaland ile Sörloth bizim takımımızda buluşmalı" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Son rakam olarak bonuslarla birlikte 22 milyon euro öneren Leipzig'in ise rakamı biraz daha üst seviyeye çekmesi bekleniyor. Bunda Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann'ın "Yönetimime Sörloth transferi için belirlediği 20 milyon euro'luk bütçeyi aşmasını söyledim. Piyasada bu kalitede 50 futbolcu yok ki tercih yapabilelim. İyi forvet az var yani. Bedelinin birkaç euro fazla olması gayet normal" ifadesini kullandı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ
'nin ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. ve Avrupa maçlarında da fileleri 9 kez sarsarak toplam 49 maçta 33 kez sahne alan ve kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Norveçli yıldız, yeni sezon öncesi de ekibine büyük umut veriyor. 1.91 boyundaki yıldız, Norveç Milli Takımı'nda da iki maçta iki gol atıp iki asist yaparak şovuna devam ediyor.

ALTIN GİBİ FIRLADI
Bordo-mavili takıma gelmeden önce Crystal Palace ve Gent takımlarında forma giydiği dönemde transfermarkt verilerine göre 6 milyon euro değeri bulunan Sörloth, bordo-mavili forma altında geçirdiği bir sezonda değerini 20 milyon euro'ya yükseltti.

  1. 9.9.2020
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