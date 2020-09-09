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09 Eylül 2020, Çarşamba
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rekor kırdı

Şenol Güneş rekor kırdı

tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru 'un efsane kalecisi 'e ait.

tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru 'un efsane kalecisi 'e ait. Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Üst üste 12 maç kalesini gole kapatmayı başardı.
  1. 9.9.2020
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