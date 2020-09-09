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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Evinde 90 maç yenilmedi

Evinde 90 maç yenilmedi

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla 'a ait bulunuyor.

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla 'a ait bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.
  1. 9.9.2020
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