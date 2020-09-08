Edgar Le'ye resmi teklif yok!

Feyenoord'un Edgar Le'yi bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtilmişti. Ancak Hollanda ekibinden, Trabzonspor'a henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Feyenoord'un kiralama ücreti ve satın alma opsiyonunu düşük tutmak istediği bu nedenle bu transferin zora girdiği belirtiliyor. Yönetim, Edgar'ı daha iyi bir teklif gelene kadar kadroda tutacak.