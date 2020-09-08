Edgar Le'ye resmi teklif yok!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor transferde de girişimlerini sürdürüyor. Takıma katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan bordo-mavililerde, takımdan ayrılması gündemde olan Edgar Le'ye halen bir teklif gelmediği öğrenildi.
Feyenoord'un Edgar Le'yi bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtilmişti. Ancak Hollanda ekibinden, Trabzonspor'a henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Feyenoord'un kiralama ücreti ve satın alma opsiyonunu düşük tutmak istediği bu nedenle bu transferin zora girdiği belirtiliyor. Yönetim, Edgar'ı daha iyi bir teklif gelene kadar kadroda tutacak.
- 8.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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