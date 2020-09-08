Edgar Le'ye resmi teklif yok! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Edgar’a resmi teklif yok

'ye resmi teklif yok!

Edgar Le'ye resmi teklif yok!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren transferde de girişimlerini sürdürüyor. Takıma katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan bordo-mavililerde, takımdan ayrılması gündemde olan 'ye halen bir teklif gelmediği öğrenildi.

'un 'yi bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtilmişti. Ancak ekibinden, 'a henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Feyenoord'un kiralama ücreti ve satın alma opsiyonunu düşük tutmak istediği bu nedenle bu transferin zora girdiği belirtiliyor. Yönetim, Edgar'ı daha iyi bir teklif gelene kadar kadroda tutacak.

  1. 8.9.2020
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