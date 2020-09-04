Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek… Fırtına ilk hazırlık sınavında Samsunspor'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Günübirlik olarak Rize'ye gidecek olan takım, maçtan sonra kente dönecek...



ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.

NEWTON FIRTINASI!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde fırtına estiriyor.

Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.