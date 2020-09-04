Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Karadeniz derbisi heyecanı A Spor'da!

- maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

’de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala derbisi heyecanı yaşanacak… 'nda oynanacak olan mücadelede her iki takımda yeni transferler sahne alacak. Peki ile 'un karşı karşıya geleceği maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Müsabaka ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

'in şampiyonluk adayı yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan 'a konuk olacak. Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek… Fırtına ilk hazırlık sınavında 'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Günübirlik olarak Rize'ye gidecek olan takım, maçtan sonra kente dönecek...

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de 'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.

NEWTON FIRTINASI!
hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta 'nde fırtına estiriyor.

Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve 'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.

  1. 04.09.2020
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