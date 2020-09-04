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04 Eylül 2020, Cuma
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Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI

’de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala ile , derbisinde karşı karşıya geliyor. 'ndaki heyecan dozu yüksek mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor. Yeni transferlerin de sahne aldığı Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in şampiyonluk adayı yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan 'a konuk oluyor. öncesi iki takım için de prova niteliği taşıyan derbisi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor ilk hazırlık sınavında 'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. .

Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN
GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Trabzonspor
GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Ç. Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Flavio, Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme

NEWTON FIRTINASI!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta 'nde fırtına estiriyor.

Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve 'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 17:36
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