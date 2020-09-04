Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Yeni sezon öncesi iki takım için de prova niteliği taşıyan Karadeniz derbisi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor ilk hazırlık sınavında Samsunspor'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. .

Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Ç. Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Flavio, Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme



NEWTON FIRTINASI!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde fırtına estiriyor.

Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.