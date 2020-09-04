Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki heyecan dozu yüksek mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor. Yeni transferlerin de sahne aldığı Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Yeni sezon öncesi iki takım için de prova niteliği taşıyan Karadeniz derbisi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor ilk hazırlık sınavında Samsunspor'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. .
Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR CANLI YAYIN
Ç. RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Ç. Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Dimitrios, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Flavio, Trondsen, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme
NEWTON FIRTINASI!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde fırtına estiriyor.
Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve Türkiye Kupası'nı kazandıran Newton'un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 17:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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