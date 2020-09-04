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04 Eylül 2020, Cuma
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Arslan’a taziye

Arslan’a taziye

, eski oyuncularından 'ın annesinin vefatı üzerine başsağılı mesajı yayınladı.

, eski oyuncularından 'ın annesinin vefatı üzerine başsağılı mesajı yayınladı: Eski futbolcumuz Hamdi Arslan'ın annesi Ayşe Arslan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
  1. 4.9.2020
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