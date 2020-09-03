Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk'e kanca!
Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor stoper arayışlarını yurt içine de çevirdi. Bordo-mavililerin hedefinde Göztepe ile istikrarlı maçlar oynayan 27 yaşındaki futbolcu var.
Karadeniz temsilcisinin geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaybetmesinde savunmadaki toplu ve bireysel hataların da payı büyüktü. Bordo-mavililer bu sezon aynı senaryoyu yaşamak istemiyor. Geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısından itibaren Trabzonspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Eddie Newton da teknik direktörlüğe gelir gelmez bu bölgeye takviye istemişti. Yönetim birçok isimle temaslarını sürdürürken yurt içinden bir isim de gündeme girdi: Alpaslan Öztürk. Göztepe formasıyla istikrarlı maçlar çıkaran 27 yaşındaki oyuncu için kulübüyle görüşmeler başladı. Maliyeti uygun olursa bordo-mavili renklere katılacak.
GOLCÜ STOPER
Alpaslan Öztürk'ün en önemli özelliği savunmada olduğu kadar hücumda da etkili. Göztepe formasıyla geçen sezon 24 maçta tam 7 gol attı. Bunların 4'ünü penaltıdan ağlara yolladı. 1'i sağ ayakla, 2'si de kafayla olmak üzere 3 defa daha ağları sarstı.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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