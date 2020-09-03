Son dakika: Trabzonspor'da corona virüsü şoku!
Son dakika... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kabusu sürüyor. Futbol dünyasını da yakından etkileyen corona virüsü için Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 1 oyuncuda corona virüsüne rastlanıldığı duyuruldu.
Trabzonspor'da gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 22:20
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