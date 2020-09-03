Ertuğrul Doğan’dan 3061 forma

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, iş insanlarının başlattığı forma kampanyasına katıldı. Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftara 3061 forma sözü verdi. Doğan bu formaları yetim, şehit ve gazi çocuklarına göndereceğini belirtti. "Yaşasın Trabzonspor" yazarak mesajını bitirdi.

BİR OLALIM BİRLİK OLALIM

Ertuğrul Doğan taraftarın yoğun transfer sorusuna da cevap verdi. Doğan "Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz. Kadromuzu güçlendireceğiz ve şampiyonluk yarışında olacağız. Bir olalım, birlik olalım. Safları sıklaştıralım" yazdı.