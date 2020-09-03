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03 Eylül 2020, Perşembe
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’dan 3061 forma

Ertuğrul Doğan’dan 3061 forma

'da başkan yardımcısı olarak göre yapan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili taraftlara 3061 adet forma hediye edeceğinin sözünü verdi.

'da başkan yardımcısı , iş insanlarının başlattığı forma kampanyasına katıldı. Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftara 3061 forma sözü verdi. Doğan bu formaları yetim, şehit ve gazi çocuklarına göndereceğini belirtti. "Yaşasın Trabzonspor" yazarak mesajını bitirdi.

BİR OLALIM BİRLİK OLALIM
Ertuğrul Doğan taraftarın yoğun sorusuna da cevap verdi. Doğan "Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz. Kadromuzu güçlendireceğiz ve şampiyonluk yarışında olacağız. Bir olalım, birlik olalım. Safları sıklaştıralım" yazdı.

  1. 3.9.2020
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