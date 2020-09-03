Ertuğrul Doğan’dan 3061 forma
Trabzonspor'da başkan yardımcısı olarak göre yapan Ertuğrul Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili taraftlara 3061 adet forma hediye edeceğinin sözünü verdi.
Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, iş insanlarının başlattığı forma kampanyasına katıldı. Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftara 3061 forma sözü verdi. Doğan bu formaları yetim, şehit ve gazi çocuklarına göndereceğini belirtti. "Yaşasın Trabzonspor" yazarak mesajını bitirdi.
BİR OLALIM BİRLİK OLALIM
Ertuğrul Doğan taraftarın yoğun transfer sorusuna da cevap verdi. Doğan "Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz. Kadromuzu güçlendireceğiz ve şampiyonluk yarışında olacağız. Bir olalım, birlik olalım. Safları sıklaştıralım" yazdı.
- 3.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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