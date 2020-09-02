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02 Eylül 2020, Çarşamba
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formaya kavuştu

Ronaldo formaya kavuştu

’in başkanı olan efsane isim, Plaza transferinde forması istemişti. Beyaz formayı imzalayıp hatıra koleksiyonuna koydu.

Bordo-mavililer döneminde 'in 21 yaşındaki forvet oyuncusu 'yı kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinin başkanlığını yapan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında kabul edilen 'Fenomen' lakaplı da görüşmeler sırasında Stiven Plaza'dan forması istemişti. devi, efsane futbolcuya, beyaz forma yolladı. Ronaldo da üzerine imzasını atarak Trabzonspor formasını özel koleksiyonuna ekledi. Ronaldo, Trabzonspor formalı fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Beğeni rekorları kırıldı.
  1. 2.9.2020
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