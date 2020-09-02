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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Manken Sörloth

Manken Sörloth

Takımı, yeni formalarını tanıttı. Kuzey ülkesinin tanıtım fotoğraflarında 'un gol kralı olan yıldızı da yer aldı.

Takımı, yeni formalarını tanıttı. Kuzey ülkesinin tanıtım fotoğraflarında 'un gol kralı olan yıldızı da yer aldı. Norveç'in buz rengi tonlarını taşıyan forması bir hayli beğenildi.

  1. 2.9.2020
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