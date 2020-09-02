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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Kyriakos önerildi

Kyriakos önerildi

Stoper arayışındaki 'da bonservisi elinde bulunan önerildi.

Stoper arayışındaki 'da bonservisi elinde bulunan önerildi. Ancak 28 yaşındaki Yunan savunma oyuncusuna sıcak bakılmıyor. Sebebi de sık sakatlanması. Kariyerinde 222 karşılaşmaya çıkan Kyriakos Papadopoulos sakatlıklar yüzünden tam 151 maç kaçırdı.
  1. 2.9.2020
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