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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Çift idmanla yola devam

Çift idmanla yola devam

hazırlıklarını sürdüren dünü çift idmanla geçirdi.

hazırlıklarını sürdüren dünü çift idmanla geçirdi. Tesislerde teknik direktör Newton yönetimindeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Akşam bölümünde futbolcular çift kale maç yaptılar. Bordomavili oyuncuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.
  1. 2.9.2020
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