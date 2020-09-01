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01 Eylül 2020, Salı
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Sorun harcama limiti

Sorun harcama limiti

'da transferlere ara verilmesinin sebebi harcama limiti. Fırtına'nın 2 milyon Euro'luk bir limiti kaldı.

'da transferlere ara verilmesinin sebebi harcama limiti. Fırtına'nın 2 milyon euro'luk bir limiti kaldı. Trabzonspor 3 oyuncuyu yollayarak ekonomik rahatlama istiyor. Bunlar 1.1 milyon euro kazanan Guilherme, 600 bin euro'ya oynayan ve 450 bin euro alan Da . Hosseini ve Da Costa'dan gelecek parayla limit daha da açılacak.
  1. 1.9.2020
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