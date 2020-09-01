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01 Eylül 2020, Salı
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'dan formalı poz!

Ronaldo Nazario'dan Trabzonspor formalı poz!

Gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı efsane , 'un yeni sezon formasıyla poz verdi. Nazario, imzaladığı formayı özel koleksiyonuna aldı.

'nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.

takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza'dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

Inter, , ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018'de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.

  1. 01.09.2020
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