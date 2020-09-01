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01 Eylül 2020, Salı
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Parmak: Daha iyi olacağız

Parmak: Daha iyi olacağız

'un genç yıldızı , önemli açıklamalarda bulundu. Bordo mavili yıldız, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacaklarına işaret etti.

Orta sahanın önemli ismi Abdulkadir Parmak, hazırlık maçlarında alınan sonuçların çok önemli olmadığını söyledi. Başarılı futbolcu "Şu anda bir değişim dönemindeyiz. Buna alışmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanda daha iyi olacağız. İddialımız büyük" ifadelerini kullandı.
  1. 1.9.2020
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