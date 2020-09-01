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01 Eylül 2020, Salı
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Localara büyük ilgi

Localara büyük ilgi

Süper Lig 2020-21 sezonunun bir bölümü gelecek sezon seyircili oynanacak. Bordo mavili kulübün taraftarları bu ihtimali göz önüne alarak localara adeta hücum etmeye başladı.

Süper Lig'de gelecek sezon maçların bir bölümü bir ihtimal seyircili oynanacak. şu aşamada sadece loca satışı yapıyor. Birçok iş insanı da loca alarak kulübe sıcak para girişi sağlıyor. Bordo mavili kulüp şu aşamada kombine satışı yapılmayacağını duyurmuştu. TFF'den onay çıkınca bu konu gündeme gelecek.
  1. 1.9.2020
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