Cafer kiralanacak

Trabzonspor'un genç yeteneği Cafer Tosun geçtiğimiz sezonu Sarıyer'de geçirmişti. Beyaz Martılar ile kontratı sona erdikten sonra da bordo-mavili ekibe geri dönmüştü. Teknik direktör Eddie Newton, süre bulması için 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir kez daha kiralanmasını istedi. Cafer'in Trabzonspor ile 2023'e kadar kontratı bulunuyor.