Cafer kiralanacak
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cafer Tosun'un yeniden kiralanmasını istedi.
Trabzonspor'un genç yeteneği Cafer Tosun geçtiğimiz sezonu Sarıyer'de geçirmişti. Beyaz Martılar ile kontratı sona erdikten sonra da bordo-mavili ekibe geri dönmüştü. Teknik direktör Eddie Newton, süre bulması için 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir kez daha kiralanmasını istedi. Cafer'in Trabzonspor ile 2023'e kadar kontratı bulunuyor.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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