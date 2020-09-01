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01 Eylül 2020, Salı
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Cafer kiralanacak

Cafer kiralanacak

'da teknik direktör Eddie Newton, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cafer Tosun'un yeniden kiralanmasını istedi.

'un genç yeteneği Cafer Tosun geçtiğimiz sezonu Sarıyer'de geçirmişti. Beyaz Martılar ile kontratı sona erdikten sonra da bordo-mavili ekibe geri dönmüştü. Teknik direktör Eddie Newton, süre bulması için 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir kez daha kiralanmasını istedi. Cafer'in Trabzonspor ile 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

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  1. 1.9.2020
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