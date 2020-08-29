Trabzonspor'un yeni transferleri A Spor'da!
Karadeniz Fırtına’sı bugün 18.00’de Samsunspor ile karşılaşacak. Derbiyi A SPOR yayınlayacak. Gözler yeni transferlerde olacak.
Bordo-mavililer yaptığı antrenmanların ardından kendini ilk kez Samsunspor karşısında deneyecek. Trabzonspor bugün 18.00'de bir diğer Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu keyifli mücadele öncesi, sonrası, tüm detaylarıyla A SPOR ekranlarında olacak. Teknik direktör Eddie Newton takımının son halini gözlemleyecek, camianın gözü ise oynanacak futbol kadar yeni transferlerin üzerine olacak. Eddie Newton'ın bu mücadelede Brezilya'dan hazır gelen Flavio, sol bek Marlon, orta saha Anders Trondsen, forvet Stiven Plaza'yı sahaya sürecek.
GENÇLER DE ŞANS BULACAK
Eddie Newton, Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada genç oyunculara da şans verecek. İngiliz çalıştırıcı burada gözüne takılan isimleri yorucu geçecek lig ve kupa maratonunda rotasyonun içine dahil edecek.
- 29.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un yeni transferleri A Spor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.