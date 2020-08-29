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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'un yeni transferleri A Spor'da!

Trabzonspor'un yeni transferleri A Spor'da!

Fırtına’sı bugün 18.00’de ile karşılaşacak. Derbiyi A SPOR yayınlayacak. Gözler yeni transferlerde olacak.

Bordo-mavililer yaptığı antrenmanların ardından kendini ilk kez karşısında deneyecek. bugün 18.00'de bir diğer temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu keyifli mücadele öncesi, sonrası, tüm detaylarıyla A SPOR ekranlarında olacak. Teknik direktör takımının son halini gözlemleyecek, camianın gözü ise oynanacak futbol kadar yeni transferlerin üzerine olacak. Eddie Newton'ın bu mücadelede 'dan hazır gelen Flavio, sol bek Marlon, orta saha Anders Trondsen, forvet Stiven Plaza'yı sahaya sürecek.

GENÇLER DE ŞANS BULACAK

Eddie Newton, Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada genç oyunculara da şans verecek. İngiliz çalıştırıcı burada gözüne takılan isimleri yorucu geçecek lig ve kupa maratonunda rotasyonun içine dahil edecek.

  1. 29.8.2020
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