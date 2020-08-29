Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 'a konuk oluyor. İlk hazırlık maçında yeni transferler de vitrine çıkıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıkıyor. ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yeni transferlerin de kadroda yer alması bekleniyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Trabzonspor maçı 29 Ağustos günü saat 18:00'de Aspor'da canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR MAÇA HAZIR!

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Süper Lig ekibi Trabzonspor ile yapacağı öncesi son antrenmanını yaptı.
Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam takımın hazırlık durumunu gözlemledi. Lig öncesi yapılacak bir prova niteliği taşıyan Trabzonspor maçını oldukça önemseyen ekip, ligdeki rakiplerine gözdağı vermek adına galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri de yer aldı.
Karadeniz derbisi tadında geçecek.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna yeni katılan Steven Plaza, Anders Trondsen, Marlon ve Flavio'nun Samsunspor maçında süre alması bekleniyor. Futbolseverler yeni transferlerin göstereceği performansı merak ediyor.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 10:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA