Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. İlk hazırlık maçında yeni transferler de vitrine çıkıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıkıyor. Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yeni transferlerin de kadroda yer alması bekleniyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Trabzonspor maçı 29 Ağustos günü saat 18:00'de Aspor'da canlı yayınlanacak.
SAMSUNSPOR MAÇA HAZIR!
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Süper Lig ekibi Trabzonspor ile yapacağı hazırlık maçı öncesi son antrenmanını yaptı.
Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam takımın hazırlık durumunu gözlemledi. Lig öncesi yapılacak bir prova niteliği taşıyan Trabzonspor maçını oldukça önemseyen ekip, ligdeki rakiplerine gözdağı vermek adına galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri de yer aldı.
Karadeniz derbisi tadında geçecek.
YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna yeni katılan Steven Plaza, Anders Trondsen, Marlon ve Flavio'nun Samsunspor maçında süre alması bekleniyor. Futbolseverler yeni transferlerin göstereceği performansı merak ediyor.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 10:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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