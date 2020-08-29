Samsunspor - Trabzonspor | CANLI İZLEYİN

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıkıyor. Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da yeni transferleri de kadroda yer alıyor.

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TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler; Erce, Marlon, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Trondsen, Ahmetcan, A. Ömür, Guilherme, Plaza, Koray, Salih Kavrazlı

SAMSUNSPOR İLK 11'İ

Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna yeni katılan Steven Plaza, Anders Trondsen, Marlon ve Flavio'nun sergileyeceği performans merak ediliyor.