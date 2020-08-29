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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Samsunspor - Trabzonspor | CANLI İZLEYİN

Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren , 'a konuk oluyor. İlk hazırlık maçında yeni transferler de vitrine çıkıyor. A Spor'dan saat 18.00'den itibaren canlı yayınlan karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıkıyor. ile karşılaşan 'da yeni transferleri de kadroda yer alıyor.

CANLI YAYIN


TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler; Erce, Marlon, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Trondsen, Ahmetcan, A. Ömür, Guilherme, Plaza, Koray, Salih Kavrazlı

SAMSUNSPOR İLK 11'İ

Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna yeni katılan Steven Plaza, Anders Trondsen, Marlon ve Flavio'nun sergileyeceği performans merak ediliyor.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 18:01
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