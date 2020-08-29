Samsunspor - Trabzonspor | CANLI İZLEYİN
Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. İlk hazırlık maçında yeni transferler de vitrine çıkıyor. A Spor'dan saat 18.00'den itibaren canlı yayınlan karşılaşmayı haberimizden izleyebilirsiniz...
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında vitrine çıkıyor. Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'da yeni transferleri de kadroda yer alıyor.
CANLI YAYIN
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Yedekler; Erce, Marlon, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Trondsen, Ahmetcan, A. Ömür, Guilherme, Plaza, Koray, Salih Kavrazlı
SAMSUNSPOR İLK 11'İ
Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Vukan, Oğuz, Guido, Burak, Gökhan, Ahmethan
YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna yeni katılan Steven Plaza, Anders Trondsen, Marlon ve Flavio'nun sergileyeceği performans merak ediliyor.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 18:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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