Trabzonspor'un Abdulkadir Ömür planı! 50 milyon euro...
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye devam ederken, bordo-mavili takım yol haritasını belirledi. 21 yaşındaki futbolcuyu bu sezon elinde tutmayı planlayan Karadeniz ekibinin, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 40-50 milyon euro gibi bir bonservis bedeli beklentisi olduğu öğrenildi.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür'e gelen transfer tekliflerini yetersiz bulan bordo-mavili yönetim, yıldız oyuncusu için yeni bir hedef belirledi. Karadeniz ekibi, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenen EURO 2020 finallerinde yıldız oyuncusunu vitrine çıkartmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle menisküs ameliyatı geçirmesi üzerine performans olarak yeteneklerini çok fazla gösterme fırsatı bulamayan Abdulkadir Ömür, yeni sezonu iple çekiyor. Bordo-mavili kulüp ise oyuncusuna gelen transfer tekliflerini yetersiz bulması üzerine şimdilik transferini düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde de burun ameliyatı olan genç oyuncu daha rahat nefes almaya başlarken, bu sezon Süper Lig'de göstereceği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in davetini bekleyecek. 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenen EURO 2020 finallerinde yıldız oyuncuyu kadroda düşünen tecrübeli teknik adam genç oyuncunun gelişimini ise yakından takip ederek, hem psikolojik hem de fiziksel olarak şampiyonaya hazırlamayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran bordo-mavili kulüp bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için kadro yapısını şekillendiriyor. Sosa ve Novak'ın takımdan ayrılmasından sonra önemli transferler gerçekleştiren Karadeniz ekibi kadrosunu muhafaza etmeyi planlarken, ciddi teklifler aldığı Uğurcan Çakır için gelen rakamların ise tatmin edici seviyeye gelmesini bekliyor. Abdulkadir Ömür'e ise gelen teklifleri beklentilerin altında bulanan Karadeniz ekibi, oyuncusunu bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan kadro içinde tutarak önemli bir performans ortaya koymasını bekliyor. Oyuncusunun A Milli Takım ile EURO 2020 finallerine katılma hesapları yapan bordo-mavili kulüp Abdulkadir Ömür'ü şampiyonada vitrine çıkartarak beklediği 40-50 Milyon Euro gibi rakamlara transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un Abdulkadir Ömür planı! 50 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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