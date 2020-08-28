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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Abdülkadir planı ortaya çıktı! 50 milyon euro...

'un planı! 50 milyon euro...

Trabzonspor'un Abdulkadir Ömür planı! 50 milyon euro...

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için teklifleri gelmeye devam ederken, bordo-mavili takım yol haritasını belirledi. 21 yaşındaki futbolcuyu bu sezon elinde tutmayı planlayan ekibinin, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 40-50 milyon euro gibi bir bonservis bedeli beklentisi olduğu öğrenildi.

'un yıldız oyuncusu 'e gelen tekliflerini yetersiz bulan bordo-mavili yönetim, yıldız oyuncusu için yeni bir hedef belirledi. ekibi, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenen finallerinde yıldız oyuncusunu vitrine çıkartmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle menisküs ameliyatı geçirmesi üzerine performans olarak yeteneklerini çok fazla gösterme fırsatı bulamayan Abdulkadir Ömür, yeni sezonu iple çekiyor. Bordo-mavili kulüp ise oyuncusuna gelen transfer tekliflerini yetersiz bulması üzerine şimdilik transferini düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde de burun ameliyatı olan genç oyuncu daha rahat nefes almaya başlarken, bu sezon 'de göstereceği performansla A Teknik Direktörü Şenol Güneş'in davetini bekleyecek. 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenen EURO 2020 finallerinde yıldız oyuncuyu kadroda düşünen tecrübeli teknik adam genç oyuncunun gelişimini ise yakından takip ederek, hem psikolojik hem de fiziksel olarak şampiyonaya hazırlamayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran bordo-mavili kulüp bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için kadro yapısını şekillendiriyor. Sosa ve Novak'ın takımdan ayrılmasından sonra önemli transferler gerçekleştiren Karadeniz ekibi kadrosunu muhafaza etmeyi planlarken, ciddi teklifler aldığı Uğurcan Çakır için gelen rakamların ise tatmin edici seviyeye gelmesini bekliyor. Abdulkadir Ömür'e ise gelen teklifleri beklentilerin altında bulanan Karadeniz ekibi, oyuncusunu bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan kadro içinde tutarak önemli bir performans ortaya koymasını bekliyor. Oyuncusunun A Milli Takım ile EURO 2020 finallerine katılma hesapları yapan bordo-mavili kulüp Abdulkadir Ömür'ü şampiyonada vitrine çıkartarak beklediği 40-50 Milyon Euro gibi rakamlara transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

  1. 28.08.2020
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