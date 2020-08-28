Trabzonspor'dan flaş Malang Sarr hamlesi! Eddie Newton devrede

Bordo-mavili takım için dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, Malang Sarr'ı kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Teknik direktör Eddie Newton'ın bu transferi çok istediği öğrenildi.

Chelsea, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile dün 5 yıllık sözleşme imzalamış ve tecrübe kazanması için Sarr'ın bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtilmişti. Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol attı.