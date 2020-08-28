Trabzonspor'dan flaş Malang Sarr hamlesi! Eddie Newton devrede
Defansa takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Malang Sarr'ı Chelsea'den kiralamak için harekete geçti. İngiliz ekibinde uzun süre görev alan Eddie Newton'ın bu transferde ön rol oynaması bekleniyor.
Bordo-mavili takım için dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, Malang Sarr'ı kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Teknik direktör Eddie Newton'ın bu transferi çok istediği öğrenildi.
Chelsea, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile dün 5 yıllık sözleşme imzalamış ve tecrübe kazanması için Sarr'ın bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtilmişti. Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol attı.
- 28.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan flaş Malang Sarr hamlesi! Eddie Newton devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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