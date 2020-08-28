Trabzonspor'dan flaş Malang Sarr hamlesi! Eddie Newton devrede - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'dan flaş hamlesi! devrede

Trabzonspor'dan flaş Malang Sarr hamlesi! Eddie Newton devrede

Defansa takviye yapmayı planlayan , Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan 'den kiralamak için harekete geçti. İngiliz ekibinde uzun süre görev alan 'ın bu transferde ön rol oynaması bekleniyor.

Bordo-mavili takım için dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, 'ı kiralamak için ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Teknik direktör 'ın bu transferi çok istediği öğrenildi.

Chelsea, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile dün 5 yıllık sözleşme imzalamış ve tecrübe kazanması için Sarr'ın bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtilmişti. Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr, ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol attı.

  1. 28.8.2020
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