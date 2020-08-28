Trabzonspor'dan açıklama! Corona virüsü...
Yeni sezon hazırlıkları öncesi rutin corona virüsü testleri sonrası teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Trabzonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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