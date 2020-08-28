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28 Ağustos 2020, Cuma
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'dan açıklama! Corona virüsü...

Trabzonspor'dan açıklama! Corona virüsü...

Yeni sezon hazırlıkları öncesi rutin corona virüsü testleri sonrası teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

  1. 28.08.2020
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