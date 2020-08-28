Trabzonspor'dan açıklama! Corona virüsü...

Trabzonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.