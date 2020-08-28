Trabzonspor'a Samsun'da coşkulu karşılama! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'a 'da coşkulu karşılama!

Trabzonspor'a Samsun'da coşkulu karşılama!

hazırlıkları kapsamında ile hazırlık maçı yapacak olan 'a gitti. Bordo-mavili takımı çok sayıda taraftar karşıladı.

hazırlıklarını sürdüren , 1. Lig'e yükselen ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer zorlu mücadele öncesinde 'a gitti.

Bordo-mavili takımı çok sayıda taraftar karşıladı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samsunspor ile hazırlık maçı oynayacak olan takımımız Samsun'a gitti.

Bugün 13.30'da karayoluyla Samsun'a giden kafilemizi Samsun'da çok sayıda taraftarımız karşıladı.

Takımımız seyahatin ardından müsabaka öncesi kampa girdi.


KARŞILAŞMA A SPOR'DA

2020-21 sezonuna hazırlanan Trabzonspor'un, hazırlık maçında i Yılport Samsunspor'a konuk olacağı mücadele naklen A Spor'da yayınlanacak.

  1. 28.08.2020
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