Trabzonspor'a Samsun'da coşkulu karşılama!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samsunspor ile hazırlık maçı yapacak olan Trabzonspor Samsun'a gitti. Bordo-mavili takımı çok sayıda taraftar karşıladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer zorlu mücadele öncesinde Samsun'a gitti.
Bordo-mavili takımı çok sayıda taraftar karşıladı.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samsunspor ile hazırlık maçı oynayacak olan takımımız Samsun'a gitti.
Bugün 13.30'da karayoluyla Samsun'a giden kafilemizi Samsun'da çok sayıda taraftarımız karşıladı.
Takımımız seyahatin ardından müsabaka öncesi kampa girdi.
KARŞILAŞMA A SPOR'DA
2020-21 Süper Lig sezonuna hazırlanan Trabzonspor'un, hazırlık maçında i Yılport Samsunspor'a konuk olacağı mücadele naklen A Spor'da yayınlanacak.
- 28.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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