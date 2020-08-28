Trabzonspor stoperini Brezilya'da buldu! İşte savunmanın yeni lideri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına stoperini Brezilya'da buldu! İşte savunmanın yeni lideri

stoperini Brezilya'da buldu! İşte savunmanın yeni lideri

Trabzonspor stoperini Brezilya'da buldu! İşte savunmanın yeni lideri

'da ’ın transferi halinde savunmaya büyük güç katacağını belirttiği stoper için ile pazarlıklar sürüyor.

'da stoper transferi Vitor Hugo'ya endekslendi... Yönetimin listenin ilk sırasına aldığı stoper için girişimler devam ediyor. ile pazarlıkları kıyasıya sürdüren bordo-mavililer, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak savunmadaki sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. 'un da bu transfere onay verdiği ve Hugo'nun gelmesi halinde defans hattında önemli bir lider kazanacaklarını söylediği belirlendi.

MARCONE'DE RAKİP ELCHE

Palmeiras'ın oynadığı son 8 maçta kadroda yer almasına rağmen sadece 1 kez forma şansı bulan Vitor'un da Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında... Satın alma opsiyonlu kiralama için şartları zorlayan yönetim, Hugo olmazsa alternatiflere yönelecek. Fırtına'nın ilgilendiği bir başka isim Ivan Marcone'ye ise Elche de talip oldu. TYC Sport, 30 yaşındaki ön libero için Trabzonspor'un da Boca ile görüşmelerine devam ettiğini kaydetti.

  1. 28.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor stoperini Brezilya'da buldu! İşte savunmanın yeni lideri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA