Trabzonspor stoperini Brezilya'da buldu! İşte savunmanın yeni lideri
Trabzonspor'da teknik direktör Newton’ın transferi halinde savunmaya büyük güç katacağını belirttiği Brezilyalı stoper Vitor Hugo için Palmeiras ile pazarlıklar sürüyor.
Trabzonspor'da stoper transferi Vitor Hugo'ya endekslendi... Yönetimin listenin ilk sırasına aldığı Brezilyalı stoper için girişimler devam ediyor. Palmeiras ile pazarlıkları kıyasıya sürdüren bordo-mavililer, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak savunmadaki sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. Teknik direktör Newton'un da bu transfere onay verdiği ve Hugo'nun gelmesi halinde defans hattında önemli bir lider kazanacaklarını söylediği belirlendi.
MARCONE'DE RAKİP ELCHE
Palmeiras'ın oynadığı son 8 maçta kadroda yer almasına rağmen sadece 1 kez forma şansı bulan Vitor'un da Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında... Satın alma opsiyonlu kiralama için şartları zorlayan yönetim, Hugo olmazsa alternatiflere yönelecek. Fırtına'nın ilgilendiği bir başka isim Ivan Marcone'ye ise Elche de talip oldu. TYC Sport, 30 yaşındaki ön libero için Trabzonspor'un da Boca ile görüşmelerine devam ettiğini kaydetti.
- 28.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor stoperini Brezilya'da buldu! İşte savunmanın yeni lideri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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