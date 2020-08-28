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28 Ağustos 2020, Cuma
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Tempo düşmüyor

Tempo düşmüyor

Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. yönetiminde sabah 'nde yapılan günün ilk antrenmanında takım taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. yönetiminde sabah 'nde yapılan günün ilk antrenmanında takım taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yüksek tempoda geçen idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti. Bordomavililer akşam ikinci bir çalışma daha yaparak günü tamamladı. Newton özellikle taktik uygulamalarda oyuncularla konuşup, yapmaları gerekenleri anlattı.

  1. 28.8.2020
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