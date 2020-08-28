Tempo düşmüyor
Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Eddie Newton yönetiminde sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında takım taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Eddie Newton yönetiminde sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında takım taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yüksek tempoda geçen idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti. Bordomavililer akşam ikinci bir çalışma daha yaparak günü tamamladı. Newton özellikle taktik uygulamalarda oyuncularla konuşup, yapmaları gerekenleri anlattı.
- 28.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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