Tempo düşmüyor

Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Eddie Newton yönetiminde sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında takım taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yüksek tempoda geçen idmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti. Bordomavililer akşam ikinci bir çalışma daha yaparak günü tamamladı. Newton özellikle taktik uygulamalarda oyuncularla konuşup, yapmaları gerekenleri anlattı.