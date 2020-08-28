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28 Ağustos 2020, Cuma
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Söz ’nda

Söz Ahmet Ağaoğlu’nda

Başkan , bugün AA 'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Başkan , bugün AA 'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Editörlerin sorularını yanıtlayacak olan Ağaoğlu, başta transfer olmak üzere gündemdeki konu başlıklarına ilişkin son detayları paylaşacak. Saat 10.00'da başlayacak program, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

  1. 28.8.2020
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