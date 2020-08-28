Söz Ahmet Ağaoğlu’nda

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bugün AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Editörlerin sorularını yanıtlayacak olan Ağaoğlu, başta transfer olmak üzere gündemdeki konu başlıklarına ilişkin son detayları paylaşacak. Saat 10.00'da başlayacak program, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.