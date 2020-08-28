Samsunspor - Trabzonspor maçı naklen A Spor'da!
2020-21 Süper Lig sezonuna hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında i Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele naklen A Spor'da yayınlanacak.
Karadeniz'in iki devi sezon öncesi hazırlık maçında vitrine çıkıyor…
Yaptığı transferlerle Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor, Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor karşısında!
Yılport Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18'de naklen A Spor'da…
Yılport Samsunspor - Trabzonspor Hazırlık maçı canlı yayın ile
29 Ağustos 2020 Cumartesi günü 18:00'da A Spor'da…
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 12:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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