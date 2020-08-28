İtalyan devi Inter Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü Sörloth'un talipleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Leipzig'in kadrosuna katmak istediği yıldız isim için İtalyan devi Inter de devreye girdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'da gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşamıyor.
İtalyan basının haberine göre; Süper Lig'de geçen sezon 34 maçta 24 gole imza atan Sörloth için Inter ve Crystal Palace anlaşmaya vardı.
Haberde 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu belirtilirken, anlaşma detaylarının ise bilinmediği belirtildi.
Ayrıca Sörloth'un Premier Lig'de kendisini bir türlü ispat edemediği ancak Süper Lig'deki performansının ardından bu yaz Serie A'ya transfer olacağının altı çizildi.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalyan devi Inter Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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