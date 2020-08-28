İtalyan devi Inter Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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İtalyan devi Inter Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor

İtalyan devi Inter Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor

'un geçtiğimiz sezonun başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli golcü Sörloth'un talipleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Leipzig'in kadrosuna katmak istediği yıldız isim için İtalyan devi Inter de devreye girdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'da gösterdiği performans ile dev kulüplerin listesine giren Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşamıyor.

İtalyan basının haberine göre; 'de geçen sezon 34 maçta 24 gole imza atan Sörloth için Inter ve anlaşmaya vardı.

Haberde 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu belirtilirken, anlaşma detaylarının ise bilinmediği belirtildi.

Ayrıca Sörloth'un 'de kendisini bir türlü ispat edemediği ancak Süper Lig'deki performansının ardından bu yaz Serie A'ya transfer olacağının altı çizildi.


  1. 28.08.2020
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