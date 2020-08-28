Ahmet Ağaoğlu: Önümüzdeki hafta 1-2 transfer yapılacak

Anadolu Ajansı Spor Masası programına konuk olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu kulübün geleceği, planları ve transfer politikası hakkında konuşurken taraftarlara da önümüzdeki hafta 1-2 yeni transfer yapılacağının müjdesini verdi.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor. Zaten iki hafta verebildik. Oyuncuların performansı da gayet iyi durumda, geçen yıllardaki gibi gelmediler. Maç oynayacak duruma çok yakınlar."

"Rezerv Lig'in kurulmasında Hamit Altınop'un çok büyük katkısı var. Süper Lig kulüpleri, Rezerv Lig'in ekmeğini çok ciddi şekilde yiyecekler."

"Son 6 haftada kaybedilen puanlarla şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırdık. Hayal kırıklığı olabilir, netice itibarıyla hedefe giderken kaybeden taraf olmak hoş bir şey değil, özelikle taraftar açısından hazmedilebilir bir durum değil"

"Bu sene Başakşehir şampiyon oldu. Bir geriye dönüp, son beş senesine bakalım. Hep şampiyonluk yarışında olan, dördünde kaybeden bir takım var. On, dokuz senedir şampiyonluk yarışında olmayan Trabzonspor için bir anlamda bu tür değerlendirmeler yapılabilir."

"Biz yönetime geldiğimizde şunu açık ifade ettik, çok sağlıksız ekonomik yapı, gelirinin 5 katı borç, sadee kur farkı ve faiz gideri gelirinin 2 katı olan bir ekonomik yapı... Aynı zaman son 10 senedir de zirve mücadelesi verememiş, 8 seneye yakın bir süre Türkiye Kupası'nı alamamış bir Trabzonspor. Sürdürülebilir bir başarı için 3-4 seneye ihtiyacımız var. Tabii ki bu zirve yarışının gerisinde kalacağımız anlamına gelmesin. Her zaman yarışın içerisinde olacağız."

NEWTON AÇIKLAMASI!

"Eddie Newton devre arasında kulübümüzle antrenör olarak göreve başladı. yönetim olarak bakış açımız şu, farklı bir hoca farklı bir sistem ne şekilde olursa olsun Trabzonspor'a ivme kaybettirir. Hocanın takıma kulübe adapte olması oyuncuları tanıması bunlar zaman kaybıdır."

"Eddie Newton tercihinde kriterlerinden en önemli takımı ve oyuncuları tanımasıydı. Bir diğeri de hocanın deneyimi birikiminin bir hayli fazla olması. Hocayla alakalı olarak vermiş olduğumuz kararın arkasındaki gerçekler bunlar."

"Pandemi dönemi sonrası iddiaların arkası kesilmiyor 'Newton'ın yardımcıları gelmedi hoca mutsuz', Newton yardımcılarını kendi seçti, sözleşmesi de hazır pazartesi günü geliyor. Bu tür haberlerin sosyal medya hesabı üzerinden yayılması oldukça kolay."

"Ortaya değişik iddialar atılıyor. Yok ben Sosa'ya soyunma odasında sert çıkmışım, Campi araya girmiş, "Sen kaptanla nasıl konuşuyorsun demiş" Pandemi arasından sonra hiçbir yöneticinin soyunma odasına girme şansı zaten yoktu."

"Trabzonspor ne zaman ki şampiyonluğun ciddi adayı oldu sürekli yanlış haberler çıkmaya başladı. Ama bunlara takılı kalmamak gerekiyor. Takılı kaldığınız zaman 2010-2011 veya 1996 sezonu sonraki travmaları yaşarsınız. Biz bunlara hazırlıklıyız."

"CEZA TRANSFER POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRDİ"

UEFA'dan alınan ceza sonrası planlamaların değişip değişmediği sorulan Ahmet Ağaoğlu, "UEFA'dan ceza almamız transfer politikamızı değiştirdi. Bir de henüz netleşmeyen bir harcama limiti söz konusu. Geçen seneye kıyasla 5 yeni oyuncumuz var. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapılacak. Zirve yarışında olacak, şampiyonluk için yarışacak bir kadro yapımız olacak."

"Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bundan hesaplanamayacak bir durum yok."

"Trabzonspor her sene 1 oyuncuyu ya yetiştirerek, ya da geliştirerek satmak zorunda. İngiltere'de 4-5 kulüp hariç hiçbiri transfere sıcak bakmıyor. Herkes kiralama formülü üzerinde duruyor..."

"2 oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok."

"Oyuncularımızın piyasa değeri 85.5 milyon Euro, kadro maliyeti ise sadece 16.5 milyon Euro... Diğer kulüplerin kadro maliyetini 50 milyon Euro yazdım ama bunun üzerinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Biz bu maliyetler ile şampiyonluk mücadelesi verdik..."

"KAP'a tüm detayları paylaşmak SPK kuralıdır. Bugün baktığımızda KAP'a sözleşme ve bonservis detayları en ince ayrıntısına kadar paylaşan iki kulüp var. Biri Trabzonspor biri Galatasaray."