Ahmet Ağaoğlu açıkladı! İşte Sörloth'u isteyen takım
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, takımdaki geleceği merak konusu olan Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu.
Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren iki futbolcunun bordo-mavili takımdaki geleceği merak konusu olmuşken, başkan Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması geldi.
"LEIPZIG SÖRLOTH İÇİN ISRARCI"
Uğurcan ve Sörloth için ciddi talep olduğunu belirten Ağaoğlu, "İki oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 11:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Ağaoğlu açıkladı! İşte Sörloth'u isteyen takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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