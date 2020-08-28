Ahmet Ağaoğlu açıkladı! İşte Sörloth'u isteyen takım - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu Sörloth'u isteyen takımı açıkladı!

açıkladı! İşte Sörloth'u isteyen takım

Ahmet Ağaoğlu açıkladı! İşte Sörloth'u isteyen takım

Başkanı gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, takımdaki geleceği merak konusu olan ve 'ın transferi hakkında konuştu.

'da ve geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren iki futbolcunun bordo-mavili takımdaki geleceği merak konusu olmuşken, başkan 'dan açıklaması geldi.

"LEIPZIG SÖRLOTH İÇİN ISRARCI"
Uğurcan ve Sörloth için ciddi talep olduğunu belirten Ağaoğlu, "İki oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır ve Sörloth açıklaması

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 11:11
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