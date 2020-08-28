Ahmet Ağaoğlu açıkladı! İşte Sörloth'u isteyen takım

Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın dev takımlarının radarına giren iki futbolcunun bordo-mavili takımdaki geleceği merak konusu olmuşken, başkan Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması geldi.



"LEIPZIG SÖRLOTH İÇİN ISRARCI"

Uğurcan ve Sörloth için ciddi talep olduğunu belirten Ağaoğlu, "İki oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.