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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor 18. ve 39. haftalarda maç yok

18. ve 39. haftalarda maç yok

18. ve 39. haftalarda maç yok

Küme düşmenin kaldırılması ile 21 takıma yükselen 'de bu sezon her takım iki haftayı maç yapmadan geçirecek.

Küme düşmenin kaldırılması ile 21 takıma yükselen 'de bu sezon her takım iki haftayı maç yapmadan geçirecek. , ilk yarıda 18. haftada, ikinci yarıda ise 39. haftalarda karşılaşma oynamayacak.

  1. 28.8.2020
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