Nwakaeme'den Fenerbahçe sorusuna cevap!
Trabzonspor'un yıldız kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe sorusuna cevap verdi. Adı sarı-lacivertli takımla anılan Nijeryalı futbolcu, ülke basınına yaptığı açıklamada, transfer iddialarını yalanladı.
Adı Fenerbahçe ile transfer söylentilerine karışan Nwakaeme, Nijerya'da yayınlanan Punch gazetesine konuştu ve bu iddiaları yalanladı. Yıldız futbolcu, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi.
"AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
"Medyada söylediğim iddia edilen bir çok şey duydum" diyen forvet oyuncusu, "Ben Trabzonspor'un oyuncusuyum, ayrılmak gibi bir niyetim yok" ifadelerini kullandı.
Haberde, Trabzonspor'un 6 milyon euro'luk teklifleri kabul edebileceği öne sürülürken; 31 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmemin bitmesine 2 yıl var. Eğer ayrılmak zorunda olacaksam, kulübe resmi bir teklifin gelmesi geliyor" dedi.
2018'de İsrail'in Hapoel Beer Sheeva takımından 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 resmi maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı.
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