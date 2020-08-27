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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Marcone bekleyişi

Marcone bekleyişi

ekibi, İvan Marcone transferi için ile pazarlıklarını sürdürüyor. Her görüşmede iki kulüp arasındaki rakam daha da düşüyor.

ekibi, İvan Marcone transferi için ile pazarlıklarını sürdürüyor. Her görüşmede iki kulüp arasındaki rakam daha da düşüyor. Bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde camiayı müjdeli haber vermesi bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcu da gelirse orta sahaya 3. yabancıyı almış olacak. Daha önce Anders Trondsen ve Flavio ile imzalar atılmıştı. Teknik direktör Eddie Newton yeni sistemini oturtmak için öncelikle bu bölgeye istemişti.
  1. 27.8.2020
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