Trabzonspor ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun savaşı! Fırtına teklifi yaptı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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ve 'den savaşı! Fırtına teklifi yaptı

Trabzonspor ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun savaşı! Fırtına teklifi yaptı

Süper Lig devleri ve , ’ın forveti için kapışıyor. İki kulüp de 28 yaşındaki golcü için ekibiyle görüşüyor.

Şampiyonluk için güçlü kadro kurmak isteyen ile , transferinde karşı karşıya geldiler. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen iki kulüp de Serdar'ın forma giydiği ile görüşmelere başladı. 1.90 boyundaki dev forvet için bordo-mavililerin temsilcisine 700 bin euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Tecrübeli hücum oyuncusu kendisine gelen teklifleri değerlendirip son kararını verecek. Trabzonspor bu için maksimum 1 hafta daha bekleyecek.

HÜCUM HATTI TAMAMLANACAK

Serdar Dursun, Trabzonspor'a imza atarsa bordo-mavililer golcü operasyonunu tamamlamış olacak. Kadrosunda Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'a sahip olan Fırtına, Stiven Plaza ve Serdar Dursun ile ihtiyacı olan dörtlüye kavuşacak. Anıl Başaran ve Salih Kavrazlı da ihtiyaç anında sahada olacak.

  1. 25.8.2020
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