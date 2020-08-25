Trabzonspor ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun savaşı! Fırtına teklifi yaptı
Süper Lig devleri Trabzonspor ve Fenerbahçe, Darmstadt’ın forveti Serdar Dursun için kapışıyor. İki kulüp de 28 yaşındaki golcü için Alman ekibiyle görüşüyor.
Şampiyonluk için güçlü kadro kurmak isteyen Trabzonspor ile Fenerbahçe, Serdar Dursun transferinde karşı karşıya geldiler. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen iki kulüp de Serdar'ın forma giydiği Darmstadt ile görüşmelere başladı. 1.90 boyundaki dev forvet için bordo-mavililerin Alman temsilcisine 700 bin euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Tecrübeli hücum oyuncusu kendisine gelen teklifleri değerlendirip son kararını verecek. Trabzonspor bu transfer için maksimum 1 hafta daha bekleyecek.
HÜCUM HATTI TAMAMLANACAK
Serdar Dursun, Trabzonspor'a imza atarsa bordo-mavililer golcü operasyonunu tamamlamış olacak. Kadrosunda Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'a sahip olan Fırtına, Stiven Plaza ve Serdar Dursun ile ihtiyacı olan dörtlüye kavuşacak. Anıl Başaran ve Salih Kavrazlı da ihtiyaç anında sahada olacak.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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