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25 Ağustos 2020, Salı
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Marlon tam güçte

Marlon tam güçte

'un yeni sol beki , üzerinden bordo-mavili taraftarlarla yakın iletişim halinde.

'un yeni sol beki , üzerinden bordo-mavili taraftarlarla yakın iletişim halinde. 23 yaşındaki futbolcu, yüklediği idman fotoğrafının altına "Bir haftaya daha tam güçle başlıyorum" notunu düştü. Taraftarlar, bu kareyi çok beğendi.

  1. 25.8.2020
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