Magallan iddiası
Arjantin basını, Trabzonspor'un stoper arayışlarında rotayı Lisandro Magallan'a kırdığını yazdı.
Arjantin basını, Trabzonspor'un stoper arayışlarında rotayı Lisandro Magallan'a kırdığını yazdı. Haberde bonservisi Ajax'ta olan geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren 26 yaşındaki savunmacı için ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Son olarak Magallan'ın Başakşehir'in de radarında olduğu ifade edildi.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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