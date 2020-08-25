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25 Ağustos 2020, Salı
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Magallan iddiası

Magallan iddiası

 basını, 'un stoper arayışlarında rotayı 'a kırdığını yazdı.

basını, 'un stoper arayışlarında rotayı 'a kırdığını yazdı. Haberde bonservisi Ajax'ta olan geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren 26 yaşındaki savunmacı için ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Son olarak Magallan'ın 'in de radarında olduğu ifade edildi.

  1. 25.8.2020
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