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25 Ağustos 2020, Salı
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Flavio Trabzon’a geldi

Flavio Trabzon’a geldi

Fırtına'nın, 'nın Bahia takımından ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio, dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı.

Fırtına'nın, 'nın Bahia takımından ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio, dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı. Daha önce KAP'a 4 yıllık anlaşma yaptığı bildirilen Flavio'nun imza töreni sonrası hemen takıma katılacağı öğrenildi.

  1. 25.8.2020
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