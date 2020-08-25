Flavio Trabzon’a geldi

Fırtına'nın, Brezilya'nın Bahia takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio, dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı. Daha önce KAP'a 4 yıllık anlaşma yaptığı bildirilen Flavio'nun imza töreni sonrası hemen takıma katılacağı öğrenildi.