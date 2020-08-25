Edgar Le ‘beton’ gibi
Trabzonspor’a dönen 26 yaşındaki yıldız, stoperler arasında en iyi durumdaki isim. Kısa sürede Eddie Newton’ın gözüne girdi.
Karadeniz ekibinin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı Edgar Le geçtiğimiz sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Bu sezon yeni teknik direktör Eddie Newton adı yine Hollanda ekibiyle anılan 26 yaşındaki stoper için "Onu bir görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Edgar, bordo-mavili takımın idmanlarında gösterdiği performansla diğer stoperleri solladı. İngiliz çalıştırıcı da şu anda takımın en iyi savunmacısı durumundaki Edgar Le'den vazgeçmeyi düşünmüyor. Yönetim, stopere en azından kaliteli bir isim ararken, Eddie Newton, Edgar'ın adını şimdiden 11'e yazmış durumda.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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