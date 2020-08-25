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25 Ağustos 2020, Salı
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‘beton’ gibi

Edgar Le ‘beton’ gibi

’a dönen 26 yaşındaki yıldız, stoperler arasında en iyi durumdaki isim. Kısa sürede ’ın gözüne girdi.

ekibinin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı geçtiğimiz sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Bu sezon yeni teknik direktör adı yine ekibiyle anılan 26 yaşındaki stoper için "Onu bir görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Edgar, bordo-mavili takımın idmanlarında gösterdiği performansla diğer stoperleri solladı. İngiliz çalıştırıcı da şu anda takımın en iyi savunmacısı durumundaki Edgar Le'den vazgeçmeyi düşünmüyor. Yönetim, stopere en azından kaliteli bir isim ararken, Eddie Newton, Edgar'ın adını şimdiden 11'e yazmış durumda.

  1. 25.8.2020
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