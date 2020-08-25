Bol kahkahalı antrenman - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Bol kahkahalı antrenman

Bol kahkahalı antrenman

Bol kahkahalı antrenman

'un  hazırlıkları keyifli geçiyor.

'un hazırlıkları keyifli geçiyor. 48 yaşındaki teknik direktör yönetimindeki çalışmada dün kahkaha sesleri eksik olmadı. Eddie Newton ve oyuncuların keyfi bir hayli yerindeydi. Bordomavililerin hazırlıkları bugün de sürecek.

  1. 25.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bol kahkahalı antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA