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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Salih ile üç yıl daha

Salih ile üç yıl daha

Altınordu kulübünün muvafakatname vermemesi nedeniyle bir sezon boyunca forma giyemeyen , bastığı için kendisiyle yeni sözleşme imzalanacak.

Altınordu kulübünün muvafakatname vermemesi nedeniyle bir sezon boyunca forma giyemeyen , bastığı için kendisiyle yeni sözleşme imzalanacak. Genç forvetin yeni sezon öncesi antrenmanlarda da oldukça iyi bir performans ortaya koyduğu ve çok sıkı çalıştığı gözlendi.
  1. 24.8.2020
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