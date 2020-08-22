Trabzonspor Lucas Biglia ile görüşüyor!
Transferde orta saha arayışı içerisinde olan Trabzonspor'un hedefindeki isim ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin, Milan'dan ayrılan Lucas Biglia ile ilgilendiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, Trabzonspor'un transfer gündeminde...
Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre şu anda kulüpsüz olan Arjantinli orta saha oyuncusu Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapıyor.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine ülkesinin takımlarından Argentinos'ta başladı. 2005'te Independiente'ye transfer olan Biglia, Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giydi. Biglia bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine girmişti.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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