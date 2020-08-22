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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un görüştüğü orta saha ortaya çıktı!

ile görüşüyor!

Trabzonspor Lucas Biglia ile görüşüyor!

Transferde orta saha arayışı içerisinde olan 'un hedefindeki isim ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin, 'dan ayrılan ile ilgilendiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu , 'un gündeminde...

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre şu anda kulüpsüz olan Arjantinli orta saha oyuncusu Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapıyor.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine ülkesinin takımlarından Argentinos'ta başladı. 2005'te Independiente'ye transfer olan Biglia, Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giydi. Biglia bir dönem 'ın da transfer gündemine girmişti.


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  1. 22.08.2020
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