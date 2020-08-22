Trabzonspor KAP'a bildirdi! Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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KAP'a bildirdi! Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Trabzonspor KAP'a bildirdi! Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Gelecek sezon 21 takımlı Süper Lig'de şampiyonluk için yarışacak olan 'da transfer çalışmaları sürüyor. Eddie Newton yönetiminde sıkı çalışan Trabzonspor, son olarak Brezilyalı Flavio Medeiros'u kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarı Flavio Medeiros hakkında birçok araştırma yapıyor. Peki, Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , yeniden şampiyonluğa oynayacak genç ve rotasyonu bol bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer son olarak Flavio Medeiros'u kadrosuna kattı. Peki, Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

FLAVIO MEDEIROS KİMDİR?

Flavio Medeiros Brezilya'nın Santos şehrinde dünyaya geldi. 10 Şubat 1996 yılında doğan genç futbolcu 177 boyunda ve merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor. Flavio, daha önce EC Vitoria U20, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre kulüplerinde oynadı. Flavio'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki ayağını da kullanabiliyor olması. Flavio Medeiros, geçtiğimiz sezon 9 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.

  1. 22.08.2020
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