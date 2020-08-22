Trabzonspor KAP'a bildirdi! Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon 21 takımlı Süper Lig'de şampiyonluk için yarışacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Eddie Newton yönetiminde sıkı çalışan Trabzonspor, son olarak Brezilyalı Flavio Medeiros'u kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarı Flavio Medeiros hakkında birçok araştırma yapıyor. Peki, Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, yeniden şampiyonluğa oynayacak genç ve rotasyonu bol bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer son olarak Flavio Medeiros'u kadrosuna kattı. Peki, Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
FLAVIO MEDEIROS KİMDİR?
Flavio Medeiros Brezilya'nın Santos şehrinde dünyaya geldi. 10 Şubat 1996 yılında doğan genç futbolcu 177 boyunda ve merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor. Flavio, daha önce EC Vitoria U20, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre kulüplerinde oynadı. Flavio'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki ayağını da kullanabiliyor olması. Flavio Medeiros, geçtiğimiz sezon 9 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.
- 22.08.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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