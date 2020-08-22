Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan KAP geldi! İşte o isim...

Son dakika: Flavio'yu 'a bildirdi!

Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika... Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'dan bir bildirimi daha geldi. Buna göre bordo-mavililer, Flavio Medeiros da Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan bildirimde "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

İşte o bildirim...

  1. 22.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA