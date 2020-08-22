Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi!
Son dakika... Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha geldi. Buna göre bordo-mavililer, Flavio Medeiros da Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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