Trabzonspor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak verdiği Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulma haberini sevinçle karşıladı. Resmi hesaplardan "Fatih sondaj gemisinin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Müjdeler olsun" açıklaması yapıldı.