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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Müjdeler olsun

Müjdeler olsun

, Başkan 'ın müjde olarak verdiği Fatih sondaj gemisinin 'de 320 milyar metreküp rezervi bulma haberini sevinçle karşıladı.

, Başkan 'ın müjde olarak verdiği Fatih sondaj gemisinin 'de 320 milyar metreküp rezervi bulma haberini sevinçle karşıladı. Resmi hesaplardan "Fatih sondaj gemisinin Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Müjdeler olsun" açıklaması yapıldı.

  1. 22.8.2020
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