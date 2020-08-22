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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

temsilcisi antrenmanlarına devam ediyor. Bordo-mavililer yönetiminde idmanlarını sürdürüyor.

temsilcisi antrenmanlarına devam ediyor. Bordo-mavililer yönetiminde idmanlarını sürdürüyor. Oyuncuların keyifli olmaları dikkat çekiyor. Sezonu yeni açan Karadeniz ekibinde oyuncuların tatillerinde de kendilerine hazırlanan programlara uygun hareket ettikleri öğrenildi. Bu da antrenman kalitesini yükseltiyor
  1. 22.8.2020
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