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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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’in teklifi yine ret yedi

Celtic’in teklifi yine ret yedi

'un hücumdaki yıldızı 'a talip olan , 5 milyon euro'luk teklifine yaptı.

'un hücumdaki yıldızı 'a talip olan , 5 milyon euro'luk teklifine yaptı. İskoçlar rakamı 5.5 milyon euro'ya çıkardı. Ancak daha önce 7 milyon euro'nun altındaki önerilerle ilgilenmediklerini söyleyen başkan Ahmet Ağaoğlu aynı yanıtı verdi: Hayır... 7 milyon euro'dan aşağı oyuncuyu satmayacağını yineledi.
  1. 22.8.2020
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