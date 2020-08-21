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21 Ağustos 2020, Cuma
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testten geçti

Trabzonspor testten geçti

, öncesi saat 10.00'da testten geçti.

, öncesi saat 10.00'da testten geçti. Eddie Newton yönetiminde 'nde toplanan takıma gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulandı. Ardından tüm futbolcular detaylı sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili takım, saat 17.00'de yaptığı antrenmanla günü tamamladı.
  1. 21.8.2020
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